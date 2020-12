Anziani in difficoltà: in soccorso arrivano i carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro sono intervenuti in soccorso di alcune persone anziane che si sono trovate in difficoltà a causa delle abbondanti precipitazioni nevose degli ultimi giorni.

Nello specifico, da una frazione di Varsi, un’anziana ultraottantenne ha telefonato al numero di pronto intervento chiedendo aiuto perché rimasta al freddo in casa. L’abbondante nevicata le aveva reso difficoltoso e faticoso il tragitto alla legnaia fino a quando la legna necessaria per alimentare la stufa è terminata.

Il Comandante della Stazione Carabinieri di Varsi, benché libero dal servizio, ha raggiunto l’anziana, provvedendo a spalare il manto nevoso dal vialetto che conduce alla legnaia ed a rifornire l’abitazione.

Un’altra richiesta d’aiuto è giunta da Berceto. Un anziano 85enne, residente in una vicina frazione ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione del paese in quanto non riusciva a raggiungere, l’autovettura sommersa dalla neve. Una pattuglia si è recata sul posto provvedendo a rimuovere il “bianco ostacolo” ed a liberare il mezzo.