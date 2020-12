Da graffitaro a nudista, aggredisce due agenti della Polizia locale: arrestato

Prima graffitaro, poi nudista.

E’il giovane che imperversa da qualche tempo a Parma, e aveva già regalato un paio di show da nudista in Via Toscana e in Via Fleming, oltre una serie di comportamenti senza regole, che svariano dal vandalismo in piazzale della Pace, alle scritte sui muri.

Dopo le multe e la denuncia per atti osceni in luogo pubblico per i suoi show, nel pomeriggio della vigilia di natale si è prima di esibito nudo in vicolo Sant’Ambrogio, poi si è ripresentato in centro.

Vestito, con una bomboletta di spray era intenzionato a imbrattare i muri dei Portici del Grano. Ha aggredito prima un dipendente comunale, poi due agenti di Polizia locale ferendone addirittura una. Per questo motivo è stato arrestato.