Fermano un’auto, picchiano il conducente e lo rapinano: arrestati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato per rapina, lesioni ed evasione un 38enne ed un 32enne, con dei precedenti di polizia e residenti a Parma.

Nella notte tra sabato e domenica è arrivata al 112 la telefonata di una ragazza che poco prima in via Cenni, mentre tornava a casa dal lavoro in auto insieme a un suo collega, è stata fermata da due persone con accento meridionale. Dopo aver aperto le portiere, hanno puntato un coltello e immobilizzato gli occupanti facendosi consegnare, dopo aver picchiato il conducente, tutti gli effetti personali allontanandosi con l’autovettura.

L’immediato intervento della pattuglia ha consentito di raccogliere utili elementi per l’identificazione dei rapinatori. I due, poco prima dell’episodio, si erano allontanati, senza nessuna autorizzazione, da una comunità di Parma, dove sono agli arresti domiciliari. Rientrati a tarda notte, sono stati fermati e condotti in caserma.

I giovani dimessi dall’ospedale con una prognosi di 6 giorni per lievi lesioni, hanno riconosciuto gli uomini quali responsabili della rapina. L’autovettura è stata recuperata. Gli arrestati sono ora in Via Burla.