Liverani: “Pagate care le gare ravvicinate”. Kucka: “Ora testa a Crotone”

Il commento di Mister Liverani al termine di Parma-Juventus:

“Credo che l’approccio sia stato giusto: abbiamo creato subito un’occasione importante. La Juventus ha giocatori di qualità. Poi a volte si pensa che la Juve riesce a palleggiare o a tenerti nella metà campo per scelta, ma ci si dimentica che sono gli altri con la loro qualità che ti fanno fare un certo di partita, non perchè lo scegli. Anche a me piacerebbe comandare e dominare tutte le gare. Questo è successo in gran parte nella scorsa gara, abbiamo avuto il dominio per 70 minuti e non siamo riusciti a fare gol.

Quel che mi può dispiacere di più in questo momento è che tra Cagliari e Juventus abbiamo creato 8-9 occasioni e non abbiamo fatto gol, su questo dobbiamo lavorare e migliorare perchè è quel che ci manca di più ed è quel che serve per vincere le partite”.

“Sicuramente Buffon non lo scopro io chi è. A prescindere da oggi, in generale, per fare gol ci vogliono quella cattiveria e quella fame che in questo momento non abbiamo tantissimo e invece dobbiamo tornare ad essere cattivi. Il gol è quel che ci manca un po’ di più, lavoreremo per questo”.

“A livello psico-fisico abbiamo pagato molto. Oggi alcuni giocatori sono arrivati un po’ stanchi. Sui calci da fermo la differenza la fa l’attenzione, la fame, la cattiveria. Forse noi andando sotto non avevamo più quell’attaccamento al risultato e sulle marcature, contro chi come loro calcia bene e attacca cattivo, ti creano delle difficoltà. Abbiamo fatto non una buona gara, siamo partiti bene poi l’uno-due della Juve ha messo la loro gara in discesa; per noi era la terza in questa settimana e non abbiamo ancora quella forza mentale di fare gare importanti ogni tre giorni. Con i giovani che abbiamo preso devono capire questo calcio e ci stiamo lavorando, mettiamo da parte questa partita: venivamo da quattro risultati utili consecutivi e quattro prestazioni importanti, pensiamo al Crotone”.

“La Juve se vince da 9 anni vuol dire che è sempre la favorite, le altre si sono avvicinate, dall’Inter che non ha le coppe al Napoli che ha una rosa molto importante, poi anche Roma e Milan possono creare delle difficoltà; il Milan con Ibra o senza cambia lo scenario”

Le parole di Juraj Kucka – “La Juventus è stata brava, complimenti a loro per come hanno giocato e peccato per l’occasione mia sullo 0-0: lì è stato bravo Buffon. Non so se avrebbe cambiato qualcosa ma la partita forse poteva essere un po’ diversa. E’ comunque giusto così, hanno giocato bene“.

E’ questo il commento di Juraj Kucka, che ai microfoni di DAZN analizza la sfida di questa sera contro la Juventus: “La gara di oggi può essere legata forse ad un discorso fisico e mentale, per le partite ravvicinate. La Juventus ha giocato come voleva, non ci ha lasciato tanto spazio e noi eravamo in ritardo sui palloni. C’era molto spazio e per una squadra come loro poi si gioca in maniera facile. I gol da cross? Hanno creato superiorità numerica sulle fasce, si è creato spazio lì e poi arrivavano i palloni in mezzo. Abbiamo sofferto un po’ e ci dispiace. Ora però è tempo di pensare alla partita di martedì a Crotone“.