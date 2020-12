Picchia per anni la moglie e la manda all’ospedale: 47enne allontanato da casa „ Picchia per anni la moglie e la manda all’ospedale: 47enne allontanato da casa

Picchia per anni la moglie e la manda all’ospedale: 47enne allontanato da...

Picchia per anni la moglie e la manda all’ospedale: 47enne allontanato da casa

Per anni, a partire dal 2017, ha picchiato la moglie, costringendola a subire maltrattamenti fisici e psicologici. Un operaio di 47 anni è stato raggiunto dal provvedimento – eseguito dai carabinieri di Fidenza e disposto dall’ordinanza della Procura della Repubblica di Parma -dell’allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento della donna. L’uomo è indagato per i reati di lesioni in famiglia e di lesioni aggravate.

Secondo la ricostruzione dei militari – che hanno avviato le indagini a partire dalla denuncia della donna – il marito avrebbe esercitato, in più occasioni, violenza fisica e psicologica nei suoi confronti. Il 22 ottobre del 2020 la donna si era presentata al Pronto Soccorso con alcune lesioni al volto: subito dopo ha denunciato il marito presso la stazione dei carabinieri di Colorno, raccontando tutte le vessazioni che ha subito negli ultimi anni. Il Gip, dopo aver verificato la presenza di elementi indiziari basati sulle testimonianze di altre famigliari e sulle certificazioni mediche, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento.