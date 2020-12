Troppi clienti nel bar tabacchi: 400 euro di multa e chiusura per...

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Nas e del Comando Provinciale di Parma nelle attività commerciali per verificare il rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid-19.

In una tabaccheria della città, hanno accertato che all’interno del locale vi era un numero di clienti maggiore rispetto alla capienza consentita: per la titolare 24enne è scattata una multa di 400 euro e disposta la sospensione immediata dell’attività per cinque giorni.