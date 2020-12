Panettoni senza allergeni indicati: 7kg di sequestri in una pasticceria

A pochi giorni dal Natale, proseguono i controlli dei NAS e del comando provinciale di Parma che controllano il rispetto delle norme igienico sanitarie negli esercizi commerciali che preparano e vendono dolci natalizi.

In una pasticceria di Sorbolo, la rappresentante legale, una 58enne, si è vista sequestrare sette chili di panettoni a vari gusti, privi di indicazioni obbligatorie in etichetta sugli allergeni, per un valore di 200 euro. Inoltre, alla donna è stata comminata una sanzione di duemila euro.