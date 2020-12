Stavano per calarsi dal tetto e fare bottino alla Roby Profumi: carabiniere fuori servizio fa arrestare tutta la banda

Durante la serata di ieri una banda di quattro malviventi ha tentato di portare a termine un furto ai danni di un magazzino della ditta “Roby profumi”, nella zona artigianale di Lemignano di Collecchio.

Due dei malviventi erano già saliti sul tetto con tutta l’attrezzatura da scasso e le imbragature per calarsi all’interno, mentre altri due complici li attendevano fuori con un furgone pronto a caricare la refurtiva.

I loro furtivi movimenti sono stati però notati da un Carabiniere della Stazione di Sala Baganza che passava con la sua auto mentre era libero dal servizio in compagnia della moglie

Il militare non ha perso tempo e ha dato subito l’allarme ai colleghi di Collecchio, restando sul posto a controllare la situazione.

In pochi minuti sono giunte due pattuglie della locale Stazione che hanno circondato la zona.

I Carabinieri, dopo aver bloccato i complici in attesa sul furgone, con l’ausilio di un’autoscala dei Vigili del fuoco sono saliti sul tetto e preso in consegna gli altri due complici, che, presi in trappola, non hanno opposto resistenza.

Inizialmente i quattro uomini, di nazionalità moldava, hanno tentato di giustificarsi, sostenendo di essere operai incaricati di effettuare lavori al tetto ma, messi alle strette, hanno dovuto ammettere le loro illecite intenzioni.

I militari, durante le successive perquisizioni, hanno rinvenuto, oltre all’attrezzatura sul tetto, circa 4.000,00 euro in contanti, passamontagna, maschere e altro materiale per il travisamento, apparecchi per disturbare le frequenze, alcuni telefoni cellulari, numerosi attrezzi da effrazione ed un’autovettura Opel Meriva, sempre in uso ai malviventi.

Al termine degli accertamenti i quattro moldavi sono stati accompagnati presso il carcere di Parma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.