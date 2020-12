Luce e gas: tutto quello che devi sapere su Alperia Energy

Scegliere l’offerta per la fornitura di luce e gas è un’operazione che nessuno vuole lasciare al caso. Difatti, essa ha un impatto sulla propria economia familiare; inoltre, la questione energetica ha ricadute pure sull’ambiente, un aspetto che davvero non ci si può più permettere di trascurare. Si potrebbe pensare che convenienza e tutela ambientale siano due cose separate se non addirittura inconciliabili: o si sceglie l’una, o si sceglie l’altra. In realtà, non è così: non è detto che si debba scegliere.

Scegliere la fornitura di energia: i criteri

Di qualunque prodotto si tratta, si sa che il consumatore è molto attento all’aspetto economico. In altre parole, il principale criterio di scelta è determinato dai costi. Si tenderà, naturalmente, a optare per la proposta commerciale più conveniente. Si tenga presente che, in linea di massima, questo mercato presenta due possibilità: la tariffa indicizzata o l’offerta a prezzo fisso. Nel primo caso, le spese possono variare in corso d’opera; nel secondo, non si verificano oscillazioni nei costi previsti dalla fornitura. L’offerta può comprendere entrambe le opzioni, quindi, si può scegliere.

Oltre a ciò, ci potrebbe essere la possibilità di approfittare di una proposta combinata che preveda un’unica bolletta per luce e gas. Questo presuppone una serie di vantaggi, innanzitutto di tipo economico; inoltre, la gestione delle utenze viene snellita e semplificata, con un’unica azienda con cui relazionarsi e un’unica bolletta da considerare (naturalmente, essa riporterà i dettagli delle utenze separati, per una comunicazione e una amministrazione delle stesse più chiara).

A questi aspetti, si potrebbe aggiungere quello della tutela ambientale, scegliendo un’azienda a basso impatto, se non addirittura a impatto zero. Ci sono fornitori che combinano tutte e tre le caratteristiche, convenienza e prezzo fisso, bolletta unica, zero impatto ambientale come, ad esempio, Alperia Energy. Per avere maggiori informazioni in merito, basta leggere la recensione di Chescelta, portale specializzato che offre la possibilità di confrontare, tra gli altri, anche le caratteristiche dei diversi fornitori di luce e gas come, appunto, Alperia Energy

Alperia Energy: convenienza e tutela ambientale

Se si è alla ricerca di un fornitore che soddisfi esigenze economiche, esigenze pratiche e attenzione per l’ambiente, Alperia può fare al proprio caso. Azienda altoatesina, è nata nel 2016 dalla fusione di AEW e SEL, due imprese interessate già all’inizio della loro storia alle tematiche ambientali e alla produzione di energia rinnovabile.

Alperia Energy ha ereditato la cifra ambientale delle due aziende da cui è nata ed è impegnata nel campo dell’energia elettrica 100% sostenibile. Per quanto riguarda il gas, si impegna in iniziative che mirano ad azzerare l’impatto della commercializzazione della materia prima. Chi sceglie Alperia, ha due modi di contribuire all’abbattimento dell’impatto climatico: sottoscrivendo il contratto per la fornitura di gas o sottoscrivendo quello per l’energia elettrica.

L’offerta di Alperia Energy: i dettagli

Alperia 100% Green Energy Luce presenta due possibilità: il prezzo bloccato (per 18 mesi) o il prezzo indicizzato, influenzato dalle oscillazioni del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica). In base, poi, alle proprie abitudini di consumatore, si può opzionare la tariffa monoraria Day & Night o quella bioraria Night & Weekend, che prevede una diminuzione dei costi per il consumo di energia dalle 19 alle sette e nel weekend.

Alperia 100% Green Energy Luce & Gas riunisce, invece, in un’unica bolletta entrambe le forniture. È importante considerare il fatto che si tratta di gas climaticamente neutro al 100%, la cui estrazione e commercializzazione vengono bilanciate con iniziative che mirano ad annullare l’impatto di CO2. In merito al gas, la tariffa, conformemente a quanto previsto dall’autorità garante, è indicizzata, però, viene applicato il 10% di sconto.

Per le offerte solo Luce o Luce & Gas, le bollette vengono pagate con addebito su conto corrente, con trasmissione tramite e-mail delle fatture bimestrali (si leggano il contratto e le specifiche delle tariffe per i dettagli). Si faccia attenzione alle promozioni che l’azienda prevede di volta in volta, come nel caso di chi aderisce alla proposta combinata Luce+Gas. Tutte e tre le tariffe (solo Luce, solo Gas o combinata) sono disponibili per la sottoscrizione online, sul sito di Alperia.