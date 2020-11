Festa clandestina in una abitazione, sanzionati sette ventenni a Borgotaro

Tre uomini sono stati sanzionati nel week-end dai Carabinieri di Borgotaro per l’inosservanza del DPCM che tenta di limitare il contagio da Covid-19. I tre uomini, infatti, sono stati colti mentre consumavano alcolici nelle vicinanze di un bar. I militari inoltre hanno sanzionato un 30enne residente a Parma giunto a Borgotaro per incontrare la fidanzata. Inoltre, intorno all’una di notte, le forze dell’ordine hanno interrotto una festa in una abitazione privata, sanzionando sette ventenni.

Infine, i Carabinieri di Bedonia hanno sanzionato tre persone trovate a circolare in un comune diverso da quello di residenza.