Fielmann apre a Parma, inaugurazione il 26 novembre

Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, inaugura il suo sesto store in Emilia Romagna, a Parma, nel cuore pulsante della città, in strada Cavour 19. La nuova apertura, prevista il 26 novembre , vedrà nascere un negozio moderno di 150mq, con più di 600 montature di design e grandi marchi internazionali.

Fielmann è oggi presente in Emilia Romagna con sei store, i primi due aperti nel 2017 e nel 2018 a Piacenza e Ravenna. Con Parma, il numero di store italiani sale a 31. Entro la fine del 2020 è prevista almeno un’ulteriore apertura. Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 7 regioni. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto. Ad oggi in Italia, Fielmann ha già venduto oltre 400.000 paia di occhiali e punta a raggiungere, entro il primo trimestre del 2021, le 500.000 paia e più di 300 dipendenti italiani.

Fielmann, che ha riconfermato Chef Alessandro Borghese come testimonial della nuova campagna 2020, invita i clienti a scoprire uno dei fiori all’occhiello dell’azienda. Al momento dell’acquisto, l’assicurazione è già inclusa nel prezzo degli occhiali da vista e da sole su misura a partire da 35€. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store Fielmann in Italia per richiedere un nuovo paio di occhiali. Il claim cita infatti: “E se perdi i tuoi occhiali? Da Fielmann te li diamo nuovi con l’assicurazione gratuita!

Fielmann soddisfa i bisogni eyewear di tutta la famiglia con la nuova collezione Mini me Miniature. Occhiali per grandi e piccini 100% made in Italy in diverse varianti colore, sviluppati dal nostro designer italiano Marco Collavo e prodotti nelle Valli del Cadore. Con la collezione Mini me Miniature, Fielmann pensa attraverso le generazioni e garantisce la qualità del fatto a mano in Italia al miglior prezzo.

“Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Copriamo ogni fase della catena del valore. Eliminando gli intermediari garantiamo il miglior prezzo ai nostri clienti. Questo perché ci riconosciamo in loro. Li assistiamo come noi vorremmo essere assistiti, seguendo la nostra filosofia “Il cliente sei tu”. Questo principio guida, insieme al nostro solido modello di business, all’eccezionale performance dei nostri collaboratori, alla consistente riduzione dei costi e al rispetto dei nostri standard di igiene, hanno permesso a Fielmann di registrare una rapida ripresa a partire da maggio. Nonostante le ampie restrizioni dovute alla pandemia, Fielmann è stata in grado di ottenere un risultato positivo nella prima metà dell’anno.”, afferma Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

Con oltre 25 milioni di clienti in Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito e occhiali di design con lenti graduate di alta qualità incluse. L’esame della vista è solo uno dei numerosi servizi gratuiti presenti negli store Fielmann. Senza prenotare un appuntamento, un team di ottici specializzati è a disposizione per un controllo della vista approfondito, eseguito con le tecnologie più avanzate.

La campagna “E se perdi i tuoi occhiali? Ci vediamo da Fielmann” ha l’obiettivo di supportare la strategia di espansione in Italia e punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 80 negozi nel lungo periodo, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali per un fatturato di 140 milioni di euro.

Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a supporto e beneficio del tessuto sociale e della collettività. Per questo motivo, nelle città coinvolte nelle aperture Fielmann ha lanciato il progetto “Pianta un Albero”. L’iniziativa consente agli abitanti di suggerire all’azienda, da sempre impegnata in progetti di adozione del verde cittadino, dove piantare un albero nella loro città scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com.

Con l’apertura dello store di Parma, l’azienda leader del mercato europeo, nota per design e qualità a prezzi contenuti, continua l’espansione nel centro Italia, aumentando il numero di collaboratori assunti. Nello specifico, lo store emiliano impiegherà 6 collaboratori tutti ottici specializzati.

Fielmann: i tuoi vantaggi

All’avanguardia da sempre Fielmann ha introdotto una serie di servizi vantaggiosi, diventati un riferimento nel mondo dell’ottica.

Esame gratuito della vista: il nostro team di ottici competenti e specializzati è a disposizione per misurare la tua acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate.

Vasta gamma: in ogni store Fielmann trovi più di 2.000 modelli di occhiali delle più grandi marche e designer internazionali, tutti al prezzo più conveniente, garantito.

Garanzia del miglior prezzo: se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto.

3 anni di garanzia su tutti gli occhiali: Fielmann è sinonimo di qualità testata. Tutte le montature sia da adulto che da bambino della collezione Fielmann hanno superato la verifica d’uso secondo la norma DIN EN ISO 12870.

Garanzia di soddisfazione: non sei soddisfatto dei tuoi occhiali? Li restituisci e Fielmann te li cambia oppure te li rimborsa. In qualsiasi momento!

Copertura assicurativa compresa nel prezzo: i tuoi occhiali da vista sono assicurati nel caso di rottura, smarrimento e furto, per un anno intero. *

Servizio Clienti Fielmann: la tua soddisfazione nasce dal nostro impegno! Prendiamo sempre in considerazione qualsiasi commento e accoglieremo i tuoi suggerimenti. Non esitare a contattarci al numero verde 800 792 992 oppure via e-mail all’indirizzo servizio-clienti@fielmann.com. Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00.

* La durata dell’assicurazione decorre dal giorno dell’acquisto degli occhiali e vale 12 mesi; per dettagli vedi le condizioni complete di assicurazione nel tuo store o su www.fielmann.it.

L’IMPEGNO SOCIALE DI FIELMANN

Fielmann accetta le proprie responsabilità nei confronti della clientela, dei collaboratori e della società e sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Ogni anno, Fielmann pianta un albero per ciascun collaboratore, finora sono oltre un milione e mezzo. Fielmann si impegna nell’attività di salvaguardia della natura e di tutela dell’ambiente, è mecenate culturale nella scienza e nella ricerca. Fielmann contribuisce anche con aiuti a scuole e Comuni.

Inoltre, Fielmann promuove lo sport amatoriale: in Europa più di 100.000 bambini e giovani giocano e vincono con la maglia Fielmann in 10.000 squadre.