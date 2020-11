Dalla Toscana a Berceto per salutare un amico: fermato dai carabinieri

Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, nella giornata di ieri, nei servizi predisposti per verificare la corretta applicazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da virus Covid-19 hanno sanzionato due persone. I militari della Stazione di Berceto hanno fermato al Passo della Cisa un 52enne, proveniente dalla Toscana, che andava a trovare un amico a Berceto. Mentre i Carabinieri della Stazione di Borgotaro a tarda sera hanno fermato un 35enne che girava per il paese senza giustificato motivo. Entrambi sono stati sanzionati e rimandati a ca“