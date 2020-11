Rubano una bici e la vendono online: denunciati due 16enni

Il 19 novembre quando una donna si è presenta alla stazione dei Carabinieri di Sorbolo per denunciare il furto della sua bicicletta, avvenuto di fronte alle scuole elementari di Sorbolo.

La donna nel corso della sua denuncia faceva notare alle forze dell’ordine di come la sua bici rubata fosse in vendita online su un sito, per sessanta euro.

Con l’aiuto dei Carabinieri, il misterioso venditore è stato contattato ed è stato organizzato un incontro per comprare la bici in vendita. All’appuntamento si è presentato

il marito della donna che ha consegnato i soldi, precedentemente fotocopiati dai Carabinieri, ai due venditori che sono stati riconosciuti e fermati dalle forze dell’ordine. E’ emerso che i due furfanti sono due minorenni del 2004, che sono stati denunciati per furto e ricettazione alla procura dei minori di Bologna, mentre la bici è stata restituita.