Si allenano in palestra nonostante sia vietato: multata la titolare

Un 38enne di Fidenza è stato segnalato dai Carabinieri per possesso di marijuana.

Nello stesso servizio i Carabinieri hanno sanzionato tre persone per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19: due di loro sono state multate per essere stati trovati, senza ragionevole motivo, al di fuori del proprio comune di residenza dopo le 22.

Una 59enne rappresentante legale di una palestra, è stata multata per 400 euro, la sua attività sospesa: le forze dell’ordine hanno trovato alcune persone che si allenavano all’interno della palestra, violando la chiusura e le norme anticovid.