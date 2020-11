Salsomaggiore – Arzillo ottantenne sventa una rapina: truffatore messo in fuga

Un anziano 80enne, nella giornata di ieri, è riuscito a sventare una truffa ed avvertire i Carabinieri di Salsomaggiore.

Con il falso pretesto di controllare le tubature d’acqua, un giovane si è introdotto a casa dell’anziano signore. Il ragazzo ha poi aperto tutti i rubinetti, spruzzando in seguito un gas odorante all’interno del bagno.

L’idea del truffatore era di far allontanare l’uomo da casa per poi agire indisturbato alla ricerca di denaro o gioielli. L’anziano però, non è caduto nell’inganno e ha messo in fuga il truffatore.