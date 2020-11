Borgotaro – Una coppia in gita e gli stranieri che chiedono l’elemosina: fioccano le multe

Borgotaro – Una coppia in gita e gli stranieri che chiedono l’elemosina:...

I Carabinieri di Borgotaro, nella giornata di domenica, hanno sanzionato sei persone per il mancato rispetto del DPCM in vigore che prova a prevenire i contagi da Covid-19.

Una coppia di Modena è stata trovata in città, dovendo trascorrere la serata da un conoscente in paese, allo stesso modo un 18 enne è stato sanzionato poiché, residente a Salsomaggiore, si stava recando a Bore per prelevare un amico.

Sono stati multati inoltre tre giovani stranieri, che fuori dalla stazione di Borgotaro, provenienti da Pontremoli, hanno iniziato a chiudere le elemosina e per vendere porta a porta.