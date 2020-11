Parma in centro: “Il Comune ascolti i negozianti”

PUBBLICITÀ

Qui oltre alla crisi economica si è aggiunta una politica locale scellerata.

Riteniamo che anziché accusare una categoria l’amministrazione dovrebbe agire concretamente con interventi che non necessariamente debbono essere onerosi per l’ente. Bisogna agire per favorire accessi alla città e non blindarla, come ad esempio trovare soluzioni condivise per l’accessibilità a immobili commerciali, soprattutto in centro storico-oltretorrente, in cui è strutturalmente difficile il superamento delle barriere architettoniche.

I disabili e le loro famiglie, più che altro, hanno bisogno di aiuti concreti e non essere obbligati a sostenere cause onerose contro l’amministrazione comunale per difendere i propri diritti, come ci risulta avvenga in questo Comune”.

Così il Comitato Parma in Centro.