Blitz antidroga con i cani nei parchi della città: sequestrati hashish e marijuana

Si è conclusa una nuova giornata di controlli straordinari per il personale della Polizia di Stato coadiuvati dal fiuto e dall’esperienza del reparto cinofili di Bologna.

Nella Giornata di venerdì u.s. infatti gli Agenti ed i cani Barack e Jago hanno setacciato le zone cittadine indicate come più utilizzate per l’assunzione e lo spaccio di sostanza stupefacente.

Sono stati rinvenuti, nascosti nelle aree verdi della nostra città, diversi frammenti di sostanza stupefacente del tipo Hashish per un totale di grammi 27,28 e due involucri in cellophane contenenti un totale di grammi 12 di Marijuana.

La sostanza, evidentemente pronta per lo smercio e la vendita è stata così sottratta al mercato e sequestrata per la distruzione a norma di Legge.

I controlli, effettuati nell’intera giornata da quindici pattuglie appartenenti al Reparto prevenzione Crimine e alla Squadra Volanti della Questura di Parma, hanno permesso l’identificazione di 71 persone, 33 autoveicoli ed il deferimento all’A.G. di un uomo resosi responsabile di furto presso un esercizio commerciale