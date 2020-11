Positivo al Covid, viola la quarantena per vendere droga: denunciato 29enne fidentino

Un 29enne di Fontanellato è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per possesso di sostanze stupefacenti e inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il ragazzo, italiano e residente a Fontanellato, dopo un controllo di routine effettuato dai militari, è stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana. Dopo il trasferimento in caserma per la redazione degli atti del caso, si è scoperto che l’uomo era positivo al Covid-19 e pertanto sarebbe dovuto essere in isolamento a casa. Per questi motivi è scattata la doppia denuncia.

Inoltre, il nucleo radiomobile della compagnia ha sanzionato tre cittadini indiani per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I tre infatti, fermati nel cuore della notte al casello autostradale, non avevano validi motivi per essere per strada e dopo i primi controlli si è scoperto provenissero da Milano, zona rossa. I tre uomini sono stati multati e gli è stato intimato di tornare in Lombardia.