Tizzano, le offrono un prestito ma è una truffa: denunciate 11 persone

I carabinieri di Tizzano Val Parma, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno denunciato 11 persone, per truffa informatica e trasferimento fraudolento di valori. Quest persone hanno indotto una 46enne, residente in paese, a versare, su una postpay, la somma di 165 euro, quali spese per istruzione pratica, per ottenere un prestito da rimborsare in comode rate mensili.

La donna nei primi mesi di agosto ha aderito ad un’offerta commerciale giunta sulla sua utenza telefonica, tramite messaggio, nella quale viene proposta l’erogazione a tassi agevolati di un prestito da una non meglio identificata società con sede in Francia.