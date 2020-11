Felino, chiuso per 5 giorni e sanzionato un bar aperto di domenica

I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore Terme, nel corso di questo primo fine settimana con la regione Emilia Romagna in “zona arancione”, che prevede misure più stringenti, hanno effettuato numerosi controlli nei locali pubblici e alle persone. Nel corso dei servizi è stato riscontrato, nel territorio di competenza, da parte dei cittadini, un comportamento corretto e rispettoso delle regole. Purtroppo, vi sono state piccole eccezioni.

I militari della stazione di Sala Baganza, sabato sera, hanno elevato sei sanzioni amministrative da 400 euro ad alcuni giovani che sostavano su un marciapiede di fronte ad un locale non rispettando le norme sul distanziamento e sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione.

Domenica pomeriggio, a Felino, un bar è stato sanzionato con 400 euro e chiuso per cinque giorni in quanto non rispettava le regole per la consumazione d’asporto. All’interno del locale sono è stata accertata la presenza di clientela che consumava seduta al tavolo