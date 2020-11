In treno con un chilo di marijuana: spacciatrice in carcere. In manette anche il ladro seriale dei supermercati

In treno con un chilo di marijuana: spacciatrice in carcere. In manette...

Due arresti nella giornata di ieri da parte del personale della Polizia di Stato, uno per furto aggravato e l’altro per detenzione di droga a fini di spaccio .

Il primo intervento è nato da una segnalazione della Sala Operativa: un uomo proveniente dal Bangladesh era stato sorpreso a un furto all’Ipercoop. L’uomo si era introdotto nell’ipermercato con una borsa artigianalmente schermata per tentare di trarre in inganno i dispositivi antitaccheggio applicati sulla merce.

Ma è stato notato dalla sicurezza interna e indicato alle Volanti intervenute, e ha dovuto riconsegnare i prodotti asportati, tra cui apparecchiature elettroniche per un valore circa di 400 euro. Identificato per un noto pluri-pregiudicato per analoghi fatti commessi negli ultimi mesi in altri esercizi commerciali e per questo già sottoposto a misura cautelare, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento.

Il secondo intervento ha visto invece impegnata la Polizia Ferroviaria che, insospettitasi per l’atteggiamento nervoso di una donna di nazionalità nigeriana, ha deciso di approfondire il controllo sottoponendola a perquisizione.

Ed è emerso che era in possesso, celato nella borsa, di circa un chilo di marijuana già divisa in dieci piccoli involucri pronti per il successivo smercio.

La donna è stata arrestata e, in seguito al processo per direttissima, condannata e portata in carcere.