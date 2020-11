Positivo, stava facendo un giro in moto sulla Cisa: denunciato 18enne di Collecchio

Un 18enne, residente a Collecchio, è stato fermato e controllato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Berceto impegnata in uno dei molti servizi perlustrativi disposti dal Comando Provinciale. Il ragazzo, che doveva essere in regime di isolamento perché positivo al virus COVID-19 invece, era invece in sella alla sua moto sul passo della Cisa.

Alla pattuglia, si è giustificato dicendo che poiché erano trascorsi dieci giorni dalla positività si riteneva libero di uscire. I militari gli hanno intimato al 18enne di rientrare immediatamente a casa ed osservare il regime di quarantena e lo hanno denunciato per inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.

Sempre i Carabinieri di Berceto hanno sanzionato tre persone che non indossavano la mascherina mentre erano all’interno dell’area giochi del parco di Ghiare. Di fronte alle contestazioni si sono giustificati sostenendo che la mascherina potevano non indossarla perchè erano all’aperto. Per loro la sanzione di 400 euro. Per ultimo i Carabinieri della Stazione di Varsi, alle 22.30, hanno fermato nel centro abitato un uomo che passeggiava. Poiché la passeggiata non rientra tra le motivazioni concesse per uscire è stato sanzionato con 400 euro.