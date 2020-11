24enne nigeriano arrestato per spaccio. Sequestrati 10 grammi di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Parma, al termine di un servizio mirato a reprimere il reato di spaccio di sostanza stupefacente, hanno arrestato un 24enne nigeriano residente a Parma.

I militari della Stazione di Oltretorrente, transitando in via Abba hanno notato la presenza del giovane che usciva da un portone di un palazzo che alla vista dei militari tentava di nascondersi.

Poiché già conosciuto come soggetto dedito allo spaccio è stato fermato. Al momento del controllo, era molto agitato: in casa, circa 30 involucri di cellophane per un peso complessivo dci circa 10 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e il 24enne tratto in arresto.