Controlli al Parco Ducale – Denunciati due stranieri per spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere

Proseguono i controlli del Carabinieri di Parma, che nella giornata di ieri hanno denunciato un 31enne per furto: l’uomo, dopo aver nascosto utensili per il bricolage ha tentato la fuga da Bricoman ma la vigilanza è riuscita a bloccarlo e a consegnarlo ai Carabinieri.

Sempre i Carabinieri hanno eseguito vari controlli anche all’interno del Parco Ducale, denunciando due uomini, stranieri.

Il primo, un 22enne gambiano, in possesso di oggetti atti ad offendere, e il secondo, un 40enne ivoriano, per spaccio. Colto in flagrante durante la vendita delle sostanze stupefacenti, l’uomo è stato denunciato mentre all’acquirente, un giovane residente in provincia, è stata ritirata la patente ed è stato segnalato in Prefettura.

Infine, i Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno denunciato per truffa un 31enne che aveva raggirato un 52enne, facendosi accreditare 400 euro per un appartamento pubblicizzato online inesistente.