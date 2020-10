Mattinata di incidenti in città: due feriti non gravi al Maggiore

Mattinata di incidenti a Parma, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati in strada Repubblica e una ragazza in bicicletta è stata investita in via Farnese, riportando ferite di media gravità.

Alle 8 di questa mattina un’automobile e un motociclo, in strada Repubblica, si sono scontrati: il conducente dello scooter trasportato e ricoverato in pronto soccorso al Maggiore di Parma, in condizioni di media gravità.

Una ragazza invece, sempre in mattinata, attorno alle ore 9, per cause ancora da accertare è stata investita in via Farnese da un’automobile mentre era in bicicletta, riportando anch’essa ferite di media gravità che hanno portato al ricovero all’ospedale Maggiore.