Blitz dei carabinieri nel parco Ducale: fermati e denunciati quattro pusher

Obiettivo, non solo garantire sicurezza, ma incrementarne la percezione da parte della popolazione. I Carabinieri della Compagnia di Parma in collaborazione con il nucleo cinofili di Bologna hanno controllato la zona all’interno del Parco Ducale. I risultati, anche grazie all’infallibile fiuto del cane “Lee”, non sono mancati. Complessivamente sono stati denunciati, per detenzione ai fini di spaccio e detenzione di oggetti atti ad offendere, 4 cittadini extracomunitari di età compresa tra i 37 e 22 anni. In dosso al 22enne è stata rivenuto un cutter con una lama di 8 cm.