I test sierologici gratis in farmacia in Emilia-Romagna saranno estesi anche al personale docente e non della scuola.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, nel suo intervento alla trasmissione Agorà su Rai3, dove ha ricordato l’impegno per il tracciamento e l’arrivo, a novembre, di due milioni di tamponi rapidi, che saranno fatti anche ai parenti in visita nelle case di riposo per anziani.