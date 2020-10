Liverani salva lo spirito del Parma: “Un gruppo che non molla mai”

Al termine del match concluso per 2-2 tra Parma e Spezia al Tardini, ecco il commento di Mister Fabio Liverani.

“Chiaro che volevamo vincerla. Siamo partiti benino, poi abbiamo subìto due reti che hanno tolto determinate certezze in questo punto del nostro percorso. Abbiamo 11 assenti, per il lavoro quotidiano devo ringraziare un giocatore come Grassi che nell’emergenza ha dato la disponibilità facendo una grande partita, in un ruolo mai provato e nel quale ha fatto solo 20 minuti ieri. Chiaro che con le difficoltà di conoscenza, di reparto, di collegamento diventa molto difficile per noi, ci vuole pazienza, so che non è facile; il punto ha comunque mosso la classifica. Sono convinto che questa squadra quando lavorerà con continuità di allenamenti di gruppo crescerà. Questa è una rosa per me ottima, con tanti giocatori bravi, c’è bisogno di poter lavorare. Ad oggi non abbiamo lavorato un giorno con la rosa al completo”.