Macchine agricole: tipologie e dove acquistarle usate

L’allarme è stato lanciato dal presidente della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (Cai). L’emergenza Coronavirus non ha risparmiato il settore della produzione di macchine agricole così come il settore dell’immatricolazione delle stesse.

Il primo semestre del 2020 si è chiuso infatti con una brusca flessione per quanto riguarda le immatricolazioni e si spera in una crescita prima della fine dell’anno per salvare l’indotto. Gli esperti stimano, però, che non si supereranno le 16.000 immatricolazione per l’anno 2020 a fronte di un 2019 chiuso con 18.579 immatricolazioni, in leggera crescita rispetto all’anno precedente.

Le tipologie di macchine agricole

In un Paese a vocazione agricola e manifatturiera come il nostro, la compra-vendita di macchinari agricoli – trattori, tosaerba, aratri ma non solo – trova diversi canali online e fisici, affidabili e convenienti.

I componenti delle macchine agricole devono essere in grado di resistere all’usura, di durare nel tempo, di avere caratteristiche di efficienza e affidabilità nel tempo.

Le macchine agricole sono macchine a cingoli destinate alle attività agricole e forestali e possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto di prodotti agricoli e sostanze ad uso agrario.

Possiamo distinguere le macchine agricole in varie categorie:

1. SEMOVENTI:

Trattori agricoli : macchine a motore fornite di almeno due assi nate per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze d’uso agrario nonché attrezzi agricoli.

: macchine a motore fornite di almeno due assi nate per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze d’uso agrario nonché attrezzi agricoli. Macchine agricole operatrici a due o più assi : sono munite di speciali apparecchiature destinate alle varie operazioni agricole.

: sono munite di speciali apparecchiature destinate alle varie operazioni agricole. Macchine agricole operatrici ad un asse: possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente e non alle merci.

2. TRAINATE

Rimorchi agricoli: veicoli destinati esclusivamente al carico e trainati da trattori agricoli. Possono essere muniti di apparecchiature destinate alla lavorazione agricola.

veicoli destinati esclusivamente al carico e trainati da trattori agricoli. Possono essere muniti di apparecchiature destinate alla lavorazione agricola. Macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e accessori funzionali per lavorazioni meccanico- agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi.

Compravendita on-line attrezzi agricoli

Parlando di macchine agricole ed attrezzature inerenti parliamo ovviamente di costi molto elevati da sostenere per aziende e privati. Ecco che in questo caso il mercato dell’usato on-line la fa da padrone.

Mascus.it per la compra-vendita di macchinari agricoli è un riferimento in Italia, una piattaforma consolidata anche a livello mondiale per la vendita di macchine ed attrezzature usate. Potrete trovare trattori agricoli usati, attrezzatura agricola usata e macchine agricole di ogni genere.

Mascus riunisce in un’unica piattaforma venditori e acquirenti costituendo uno dei siti leader nel mercato internazionale per quanto riguarda macchine, attrezzature e mezzi pesanti nel settore dei trasporti, dell’agricoltura, della movimentazione dei materiali, delle costruzioni e forestale.

Un aspetto importante quando si valuta l’acquisto di un trattore è sicuramente, come già detto in precedenza, il prezzo. Ecco perché chi vuole risparmiare qualcosa può rivolgersi al mercato dell’usato.

Il mercato dei trattori usati è molto vasto e sicuramente è un’ottima opzione per chi ha bisogno di mezzi sempre aggiornati, performanti, ma non vuole spendere una cifra eccessiva per l’acquisto.

Per scegliere il trattore che farà al vostro caso, specie se usato, ci sono tanti fattori che dovrete analizzare oltre al prezzo prima di fare la vostra scelta. E’ fondamentale esaminare i diversi modelli sul mercato e i relativi consumi, valutare il mezzo ideale in base al tipo di raccolto, prestare attenzione all’impianto idraulico fondamentale per il funzionamento, selezionare attentamente gli optional di cui potresti avere bisogno e infine tenere in considerazione l’aspetto della sicurezza che ti permetterà di lavorare in totale tranquillità.

Per concludere è consigliabile acquistare macchinari agricoli e attrezzatura correlata da rivenditori affidabili che garantiscano affidabilità, visibilità e assistenza nella scelta e nella fase post vendita.