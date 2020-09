Profumi dell’autunno: ecco come acquistarli online

È ormai già terminato il periodo in cui si privilegiano i profumi freschi e agrumati, che ricordano le frizzanti serate estive dopo quei meravigliosi pomeriggi al mare nell’attesa del tramonto.

Per un autunno pieno di stile, sono già in arrivo molte profumazioni che adorerete, e che potrete sicuramente utilizzare anche nella stagione più fredda.

Ecco le tre migliori profumi autunnali da acquistare online presso il vostro rivenditore di fiducia!

Il must have dell’autunno

Il profumo da sfoggiare assolutamente nei mesi autunnali, secondo noi, è OneMore di Francesca Dell’Oro.

Racchiuso in una preziosa confezione che ricrea un gioco di specchi, l’elisir olfattivo realizzato a partire da note di pomelo, è una fragranza di colore rosa, molto dolce ma senza esagerare, che risulta invece piuttosto intrigante e voluttuosa. Le note che compongono OneMore sono innumerevoli: si parte da quelle di testa con pomelo, cardamomo e limone verde, a quelle di cuore, con cioccolato fondente, caffè tostato, eliotropio e caramello, per chiudere con quelle di fondo legnose e muschiate, con un accordo di vaniglia. OneMore è un profumo che persiste a lungo sulla pelle, possiamo classificarlo come una fragranza esperidata, orientale e gourmand.

La creatrice della fragranza è rinomata per le sue creazioni fantasiose e inusuali, profumi di nicchia dal carattere forte, per una donna che vuole distinguersi, farsi notare e ricordare. Francesca Dell’Oro ha lanciato il suo brand nel 2011 dopo aver lavorato per anni nel mondo del design e della moda: da allora si è espansa sempre più, fino ad includere nel catalogo diverse collezioni.

Per gli amanti della vaniglia in ogni occasione

La nostra seconda scelta è dedicata a chi non può fare a meno delle note di vaniglia in una fragranza.

Biancolatte, del brand Zero Molecole, è una coccola piacevole sulla pelle, miscelata insieme a burro, sale e caramello. Se avete già l’acquolina in bocca, vi confermiamo che si tratta di una fragranza zuccherina e avvolgente, perfetta da usare ogni volta che vogliamo sentirci rilassati.

Il brand Zero Molecole è un marchio tutto italiano lanciato da Stefania Boni, sono profumi tutti da degustare e ammirare, sui quali soffermarsi con il corpo e con la mente. Una curiosità? Il nome comprende la parola “Mole”, un richiamo al monumento più famoso della città di Torino.

Aromi molecolari dalla Spagna

27 87 Perfumes è un brand spagnolo che ha voluto reinterpretare la parola “lusso” intendendola come selezione di ingredienti di alta qualità, artigianato tradizionale, cura e ricerca meticolosa per ottenere aromi che conferiscono alle fragranze un’autenticità ineguagliabile.

Le linee di 27 87 Perfumes sono 4 in totale: ogni profumo è disegnato e progettato per offrire un’esperienza unica grazie all’apporto di note molecolari. Tra i più conosciuti del marchio, citiamo Hamaca, Genetic Bliss, #hashtag ed Elixir de Bombe.

Vogliamo ora parlarti di Sónar, una fragranza realmente fuori dall’ordinario e inusuale, dolce e molto particolare, che nasce dalla combinazione tra note naturali e note molecolari. Con note floreali di tuberosa, un fiore originario del Messico di colore bianco iridescente, abbinate ad una vaniglia in un certo senso metallica, e quindi molecolare, è capace di realizzare sulla pelle un effetto sensazionale che dona un sentore di freddo. Note inaspettate di birra, un aroma che non era mai stato utilizzato prima in profumeria, chiudono la fragranza. La nota finale amara spegne leggermente l’aroma floreale che si crea alla prima vaporizzata, rendendolo un profumo complicato da comprendere a primo acchito, ma di cui siamo sicuri vi innamorerete col tempo.

Decisamente femminile, è in grado di rispecchiare uno stato d’animo preciso e di intensificare le nostre giornate. Vi consigliamo di ordinarne un campioncino per provare l’effetto sulla vostra pelle!

Ordina online solo dalle migliori profumerie artistiche

Le fragranze che vi abbiamo illustrato sono prodotti di nicchia che difficilmente potrete trovare nelle profumerie tradizionali, dove prevalgono brand più commerciali, alla portata di tutti.

Per questo motivo, vi consigliamo di ordinarli dal sito e-commerce delle migliori profumerie artistiche in Italia. Una di queste è Maison De Parfum, con sede a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna, un delizioso locale in cui sarete accolte e coccolate da Marta e Matilde, le proprietarie. Sempre attiva sul profilo Instagram della profumeria, Marta, specializzata in fragranze saprà consigliarvi quale prodotto vi si addice di più. In alternativa, potrete fare affidamento sull’e-commerce, sempre fornitissimo e aggiornato, dove è ancora in corso la speciale promozione che vi consente di usufruire della spedizione gratuita su un ordine di almeno 50 euro!