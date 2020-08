Vacanza a Lanzarote: il vademecum per una settimana perfetta

Gofio – Piatto povero per eccellenza che ha svolto un ruolo fondamentale nell’alimentazione dei popoli delle Canarie. Si tratta di una farina di semi integrale tostata, usata in una vastissima gamma di preparazioni alimentari. Serve per preparare zuppe, pane, brodi e perfino dolci: praticamente di tutto.

Zuppe – Le zuppe sono uno dei piatti tipici di Lanzarote più apprezzati. Potrete assaggiare zuppe a base di ortaggi e legumi, carne, pesce e quant’altro l’isola possa offrire. Particolarmente apprezzata è la sopa de cebollas, zuppa di cipolle.

Un’altra variante diffusa a Lanzarote sono i potajes, minestroni ricchi di ingredienti come il potaje de berro, con crescione, e il potaje de garbanzos, a base di ceci. Da non dimenticare anche il puchero, minestra di verdure, fagioli, patate, zucchine, verza, pannocchia e maiale.

Pesce – Tra le cose da mangiare alle Canarie, inutile dire che il pesce ha un ruolo fondamentale. Essendo un arcipelago, la disponibilità di pesce fresco è veramente ampia. Potete gustarlo alla griglia, fritto o in casseruola. A Lanzarote sono tanti ti ristoranti dove trovare il pescado del giorno. Preferite quelli che si trovano nei piccoli borghi di pescatori ed evitate le zone troppo turistiche.

Carne – Se al pesce preferite la carne, a Lanzarote molti piatti sono a base di coniglio, carne di capra, bovino, maiale e pollo. Tra i piatti tipici di Lanzarote a base di carne troviamo il conejo en salmorejo o il cabrito in adobo.

Il rancho canario è invece un calorico piatto unico in cui ci sono carne di pollo o maiale servita insieme a patate, aromi, cipolla e tagliatelle.

Papas Arrugadas – Immancabili come accompagnamento a tanti piatti, le patate rugose sono patate novelle cotte con la buccia e molto sale. In questo modo si ricoprono di uno strato croccante e rugoso. Si gustano di solito accompagnate dalla salsa mojo.

Mojo – Il mojo è una salsa molto comune a Lanzarote e alla Canarie. Serve ad accompagnare carne, pesce, patate, formaggio e verdure. Il mojo è fatto con olio d’oliva, aglio e coriandolo. Ci sono diverse varianti tra cui il mojo rosso e il mojo verde, che contengono rispettivamente peperoncino e prezzemolo.

Dolci – Se siete tra quelli che al dessert non rinunciano mai, a Lanzarote potrete provare alcuni dolci ottimi. Tra questi i più famosi sono il bienmesabe, mandorle, biscotti, uova, zucchero e liquore Moscatel, oppure il frangollo un impasto di acqua, farina di miglio, zucchero, fichi e mandorle. Il frangollo è spesso servito con crema o cioccolato fuso.

Vini e liquori – A Lanzarote c’è un’ottima produzione di vini, soprattutto nella zona di Geria, terra d’eccezione per la produzione della locale malvasia. Tra i liquori, un buon modo per concludere il pasto è un bicchierino di ronmiel, un rum al miele ricavato dalla linfa delle palme che crescono sull’isola La Gomera.

Cosa mangiare a Lanzarote

Una vacanza sull’isola non sarebbe infatti completa senza aver provato i piatti tipici in uno dei tanti ristoranti locali. Ecco alcune specialità che dovete provare durante un viaggio a Lanzarote.

Formaggio di capra – Il formaggio locale di capra è uno dei piatti tipici di Lanzarote più amati. È sempre presente sulle tavole degli isolani e si mangia fin dai tempi antichi. Spesso viene servito accompagnato da frutta secca o dal tipico gofio.