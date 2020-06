Cinque validi motivi per comprare un autoradio 2 DIN

Una buona autoradio vi permette di intrattenervi mentre siete alla guida, alleggerendo le lunghe code in città nell’ora di punta e i viaggi in autostrada che possono risultare snervanti. L’ascolto di brani e stazioni radio preferite può rendere una giornata in automobile molto più piacevole, inoltre le autoradio moderne dispongono di tantissime funzioni aggiuntive che possono tornare davvero utili.

Se avete avuto modo di dare un’occhiata alle offerte presenti sul mercato, vi sarete imbattuti in autoradio 1 DIN e 2 DIN. La differenza tra queste due sta nei collegamenti e nelle dimensioni. Le prime si presentano con il classico frontalino removibile di dimensioni compatte e sono le autoradio più classiche, mentre le seconde si distinguono per l’ampio display LCD e per le numerose funzioni.

Le autoradio 2 DIN sono molto apprezzate proprio per l’elevata tecnologia che le contraddistingue, sebbene si presentino con un costo più alto rispetto alle loro controparti da 1 DIN e con un sistema di montaggio più complesso che spesso richiede l’intervento di un professionista. Nonostante tutto, acquistare le autoradio 2 DIN presentano tantissimi vantaggi come la possibilità di usufruire del navigatore satellitare e di gestire al meglio la playlist delle canzoni o delle stazioni radio.

Ampio display LCD

La caratteristica principale delle autoradio 2 DIN è il display LCD sul quale potrete controllare facilmente tutte le informazioni relative alla musica in riproduzione o alla stazione radio che state ascoltando. Se il modello dispone di navigatore satellitare, potrete vedere la mappa sullo schermo e tenere d’occhio tutte le svolte da effettuare con precisione, in modo da non sbagliare mai strada.

È un vantaggio da non sottovalutare, specialmente se viaggiate molto e trovate il navigatore dello smartphone scomodo. Potrete anche vedere la copertina del CD che state ascoltando, selezionare facilmente le tracce da riprodurre e navigare tra le cartelle di pen-drive e CD riscrivibili contenenti MP3. A livello estetico, l’autoradio 2 DIN con il suo schermo darà un aspetto moderno alla vostra automobile.

Impostazioni pratiche

Le autoradio 2 DIN sono molto più semplici da configurare secondo le proprie esigenze rispetto ai modelli 1 DIN. La possibilità di vedere tutte le impostazioni in modo chiaro permette di selezionarle con precisione tramite i tasti o il touchscreen a seconda del modello. In questo modo potrete impostare il percorso sul navigatore, l’equalizzazione delle frequenze per l’ascolto dei brani musicali e salvare facilmente le stazioni radio preferite. Molte autoradio come quella presentata in questa recensione, dispongono di sintonizzatore DAB per la radio digitale.

Navigatore satellitare

La maggior parte delle autoradio 2 DIN di serie dispongono di un navigatore satellitare, mentre quelle vendute online più moderne dispongono di applicazioni come Google Maps. Il vantaggio di avere il navigatore satellitare a disposizione vi permette di gestire tutto tramite un singolo dispositivo, senza usufruire di smartphone o navigatori portatili.

In linea di massima i navigatori satellitari delle autoradio 2 DIN sono molto precisi, inoltre nei modelli più moderni è possibile impostarli tramite comandi vocali in modo da non togliere mai le mani dal volante e guidare con maggiore sicurezza.

Sistema operativo

Recentemente molte autoradio 2 DIN vengono prodotte con sistema operativo Android integrato. Questa caratteristica aumenta notevolmente le funzionalità dell’autoradio in quanto Android permette di scaricare app utili e divertenti grazie alla connessione Wi-Fi. Tra queste troviamo Spotify, YouTube e navigatori digitali come Waze.

In questo modo potrete fare delle soste vedendo un video, oppure ascoltare la vostra playlist preferita in streaming durante il viaggio. Grazie al WiFi potrete anche usare il browser per navigare sul web, molto utile nel caso vogliate fare una sosta e vedere le ultime notizie o i vostri siti preferiti.

Molteplici collegamenti

Le autoradio 2 DIN dispongono di porta USB per il collegamento con pen-drive e di entrata per cavetti AUX grazie alla quale sarà possibile collegare diversi dispositivi. La maggior parte dei modelli in commercio dispongono anche di Bluetooth, grazie al quale sarà possibile far interfacciare il proprio smartphone o tablet con l’autoradio.

Quelli più recenti permettono di sfruttare le funzioni Apple Carplay o Android Auto per effettuare il mirroring dello schermo del vostro smartphone e tablet con quello dell’autoradio, in modo da poter usare tutte le app del dispositivo sfruttando l’ampio schermo LCD. Questa tecnologia sta riscuotendo un notevole successo, al punto che molte ditte del settore automotive la stanno inserendo nelle loro autoradio di serie.