Come spostarti da Bologna aeroporto a Firenze

Devi raggiungere Firenze ma approdi all’aeroporto di Bologna? Scopri in questo articolo tutte le soluzioni che hai a disposizione per raggiungere la tua meta finale.

Se sei capitato in questo articolo è perché sei sicuramente alla ricerca di tutte le opzioni possibili per raggiungere Firenze dall’aeroporto di Bologna. Sarai sicuramente intenzionato ad acquistare ed usufruire del servizio migliore, e sicuramente non vuoi essere colto impreparato giungendo a Bologna senza sapere poi come muoverti. In questo articolo ti spiegheremo tutti i modi che trovi disponibili dall’aeroporto per giungere alla tua meta finale, ossia Firenze. Continua la lettura di questo articolo per scoprire i principali servizi che trovi disponibili.

Servizi disponibili dall’aeroporto di Bologna a Firenze

– Prendere un taxi. Il taxi non ha una tariffa fissa in questo caso, e perciò il prezzo non è quantificabile. Dobbiamo accontentarci dei taxi disponibili fuori dall’aeroporto, quando ce ne sono. Questo mezzo è prediletto da chi deve raggiungere Bologna città quindi è possibile che non vi siano mezzi al vostro arrivo. Può trasportare un limitato numero di passeggeri e bagagli.

– Noleggiare un’automobile. Altro servizio che c’è messo a disposizione è quello di poter noleggiare un’automobile che dovremo poi riconsegnare a fine periodo vacanziero. Non abbiamo la possibilità di prenotarla unicamente per quel tratto e saremo noi stessi a guidarla. Il costo è elevato perché prevede l’affitto auto per tutto il periodo fino alla riconsegna in aeroporto.

– L’autobus, il più popolare è Appennino Shuttle. Il servizio è attivo tutto l’anno ed ha il costo di 20 euro a persone. Parte ad orario secondo una tabella prestabilita. Il primo mezzo parte alle 5.30, l’ultimo a 00:30 lasciando scoperta la tratta notturna. Per arrivare a Firenze impiega quasi due ore. I biglietti sono acquistabili presso i rivenditori che troviamo in aeroporto.

– Il treno che dovremo prendere però da Bologna stazione centrale, quindi prima ci dobbiamo recare in città e poi prendere il treno.

Noleggio di un taxi privato offerto da https://www.taxibolognaairport.com/ a quest'ultimo servizio dedichiamo un paragrafo a parte.

Non ci sono altre possibilità di raggiungere la città di Firenze direttamente dall’aeroporto.

Il servizio di taxi privato da Bologna a Firenze

Il servizio di taxi privato è un servizio offerto da aziende private che permette a chiunque di raggiungere Firenze dall’aeroporto di Bologna con completa libertà. Infatti questo servizio è personalizzabile a seconda delle nostre esigenze, il suo costo è variabile a seconda del tipo di auto che scegliamo. Ebbene sisaremo noi a scegliere l’auto optando per quella più adatta alle nostre necessità. Per poter sfruttare il servizio quello che dobbiamo fare è recarci sul sito ufficiale e prenotarlo. Questo servizio si differenzia dal noleggio auto perché in questo caso c’è messa a disposizione un’automobile con autista privato grazie al quale possiamo raggiungere la nostra meta finale. Vediamo nel dettaglio come funziona il servizio.

Come prenotare il servizio

Per prenotare il servizio sarà necessario recarsi sul sito ufficiale. Ci verrà chiesto da dove vogliamo farlo partire e in questo caso scegliamo aeroporto di Bologna. Scegliamo poi la destinazione finale di arrivo e quindi Firenze. A questo punto verremo indirizzati nella pagina di scelta dell’auto e potremo notare il numero di vetture che dispongono, tutte diverse per poter scegliere quella più adatta a noi. Troviamo vetture che possono trasportare dalle 3 alle 14 persone. In particolare troviamo automobili, mini van, mini bus e bus. Scelto l’auto ci verranno richieste le informazioni necessarie per personalizzare il servizio e quindi età dei passeggeri così che nell’eventualità della presenza di un minore si possa dotare l’auto di un seggiolino se necessario. Inoltre ci verranno richiesti data e ora dell’arrivo, numero di bagagli con noi e l’indirizzo si arrivo finale. Una volta prenotato, all’arrivo in aeroporto troveremo un’autista privato che ci aspetta allo sbarco per poterci portare alla nostra destinazione finale.