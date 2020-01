Gestione magazzino aziendale: 5 consigli per ottimizzarla al meglio

Ogni ambiente lavorativo ha bisogno dei giusti correttivi e di determinati strumenti per poter rendere al meglio. All’interno di un magazzino aziendale, ad esempio, risulta essere di primaria importanza dotarsi degli strumenti giusti come questi carrelli elevatori Parma che consentono di spostare il materiale da un reparto all’altro migliorando i tempi e la qualità del lavoro all’interno della gestione del magazzino stesso.

Bisogna capire, però, che il magazzino non è fatto soltanto di atti amministrativi e di flussi di prodotti in entrata ed in uscita. Gestire correttamente il magazzino vuol dire lavorare al meglio attraverso tutti i passaggi che portano ad una catena lavorativa ottimale in grado di migliorare il business dell’azienda. Parliamo di molte attività come il trasporto, la ricezione, gli acquisti, il controllo delle scorte, lo stoccaggio ed infine la distribuzione della merce all’interno del magazzino.

In primis, dunque, è molto importante tenere sotto controllo tutti i documenti di gestione del magazzino. Questi sono fondamentali non solo a livello fiscale, ma anche perché risultano essere una fonte utilissima di informazioni che possono permetterci di migliorare il lavoro quotidiano.

Un ruolo importante lo ricoprono i magazzinieri ed il materiale addetto. Queste due figure possono fare la differenza se riescono a lavorare a pieno regime con i giusti strumenti. È importante, in questa fase, scegliere il personale qualificato in grado di garantire una corretta gestione del magazzino.

Per quanto riguarda il fattore sicurezza, questo ricopre un ruolo fondamentale. È importante dotare il magazzino dei sistemi di sicurezza più innovativi in grado di garantire la qualità e la salubrità dell’ambiente. Un magazzino sicuro darà la possibilità ai dipendenti di rendere di più ed in maniera più veloce. Il lavoro, infatti, risulterà più facile e meno ostile e sarà possibile abbassare in maniera importante il rischio di infortuni sul lavoro. È importante, dunque, pulire sempre i pavimenti avendo particolare attenzione e prontezza di intervento in caso di presenza d’acqua, olio, prodotti di pulizia e tutto ciò che possa provocare cadute, infortuni e possa essere d’ostacolo allo svolgimento delle normali attività.

Per quanto riguarda la logistica del magazzino, è importante tenere sempre il pieno controllo dell’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano i flussi di materiali e delle relative informazioni d’origine e di destinazione.

In un magazzino un fattore di rischio riguarda gli sprechi. Per evitare sprechi è importante considerare l’incidenza dei costi di inventario sulla liquidità aziendale. Il magazzino deve essere in grado di dettare la quantità di prodotti da vendere, ma anche cosa acquistare ed a che prezzo. Come si ottiene ciò? Attraverso un solido sistema di inventario che consente di sapere esattamente quanto di un prodotto è a disposizione e quando verranno esaurite le scorte per essere sicuri di riapprovvigionare in tempo.

Quanto agli strumenti, i carrelli elevatori sono tra quelli più utilizzati e possono essere di tipo elettrico ed a motore. Questi carrelli sono molto utili e per questo vanno revisionati a cadenza bimestrale in modo da avere sempre la certezza di lavorare in sicurezza.