Mercedes CLA: l’auto dal look grintoso e giovanile

La La Mercedes CLA è arrivata alla sua nuova generazione, che sicuramente regala qualche dettaglio di stile in più ma in quanto a motore rimane sugli standard della prima, che convinceva già parecchio. Questo modello di casa Mercedes piace moltissimo, specialmente ai giovani , perché si distingue da tutti gli altri grazie al look grintoso e al prezzo che risulta più accessibile. Chi non può permettersi di investire grandi budget, comunque, può andare sul sicuro anche scegliendo una Mercedes CLA usata p erché parliamo di un’auto che non delude, anche dopo aver macinato parecchi chilometri. Vediamo quali sono le caratteristiche di questa bellissima coupè , valutandone punti di forza (molti) e di debolezza (pochi).



Mercedes CLA: look grintoso e sportivo

Senza dubbio ciò che distingue la CLA da tutti gli altri modelli di casa Mercedes è il look moderno, grintoso e decisamente più sportivo. Non a caso parliamo di un’auto amatissima dai giovani, che riescono a trovare nelle sue linee quello che hanno sempre desiderato. Non che gli altri modelli di casa Mercedes siano brutti, intendiamoci, ma bisogna riconoscere che esteticamente rimandano tutti ad uno stile classico. Con la CLA finalmente possiamo dire che sono stati compiuti diversi passi in avanti, in una direzione che guarda al futuro e alle nuove generazioni.

Parliamo di una coupè che di certo non passa inosservata: frontale sportivo, finestrini piccoli e privi di cornice in perfetto stile moderno e linee morbide la rendono davvero perfetta e giovanile più che mai. Un look che aspettavamo da tanto e che Mercedes ha saputo interpretare davvero molto bene.

Non solo estetica ma anche tanto spazio

La Mercedes CLA non è solo bellissima: il look moderno di questa coupè non ha per nulla compromesso funzionalità e spazi interni che sono rimasti ampi. A differenza dei modelli di altre case automobilistiche, quindi, questo permette di coniugare estetica e comfort. Parliamo infatti di un’auto a 5 posti, con un abitacolo moderno ma pur sempre spazioso ed accogliente. Il bagagliaio non è del tutto sacrificato: sebbene l’accesso non sia dei più comodi lo spazio c’è ed è più che soddisfacente per un coupè. La Mercedes CLA non è quindi la classica sportiva raffinata che si fa notare ma che alla fine si rivela poco comoda, anzi. Al suo interno c’è tutto il comfort che si potrebbe trovare in qualsiasi altro modello di casa Mercedes. L’unica pecca è l’altezza del soffitto, che non è esagerata.

Look giovane, prezzo giovane

Se il look di questa bellissima auto è senz’altro giovanile, lo stesso si può dire del prezzo che in confronto agli altri modelli di casa Mercedes risulta più accessibile. Certo, parliamo sempre di cifre che non tutti possono permettersi ma siamo comunque al di sotto della media se prendiamo in esame le berline dello stesso marchio. Come abbiamo detto, poi, si può valutare anche il mercato dell’usato perché la Mercedes è in grado di macinare moltissimi chilometri senza darci grandi problemi. Si tratta quindi di un acquisto più sicuro e meno rischioso, che vale la pena valutare presso un concessionario.